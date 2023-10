O Liverpool somou este domingo a terceira vitória consecutiva em todas as competições, ao triunfar na receção ao Nottingham Forest (3-0), em jogo décima jornada da Premier League.

Sem Luis Díaz, ausente do jogo devido ao drama pessoal que vive – os pais foram sequestrados no sábado e só a mãe foi resgatada, para já –, Diogo Jota e Darwin Núñez fizeram companhia a Mo Salah no ataque dos reds. E estiveram em grande.

Jota abriu o marcador aos 31 minutos numa recarga a um primeiro remate de Darwin: o avançado português dedicou o golo a Díaz.

Pouco depois, aos 34 minutos, foi Darwin a faturar, servido por Salah.

No segundo tempo, Salah fechou o resultado a 13 minutos dos 90, num lance com muitas culpas para a defensiva do Forest, que não teve Nuno Tavares – ficou no banco.

Palhinha marca golaço em Brighton

Já o Fulham, de Marco Silva, somou um ponto no empate em casa do Brighton (1-1), com João Palhinha em grande.

Evan Ferguson deu vantagem à formação de Roberto De Zerbi aos 26 minutos, assistido por Pascal Gross. A meio da segunda parte, no entanto, Palhinha fez o empate, com um belo golo e após uma recuperação em zona ofensiva da formação londrina.

Com estes resultados, o Liverpool está à condição no terceiro lugar da Premier League, a três pontos do líder Tottenham. O Nottingham é 16.º. O Fulham está pouco acima, em 14.º, com 12 pontos, enquanto o Brighton é sétimo, com 17 pontos.

Nota ainda para o Aston Villa, que está num sensacional quarto lugar (à condição): esta tarde, os villais ganharam em casa ao Luton, por 3-1.

McGinn, Diaby e um Lockyer, com um autogolo, marcaram para o clube de Birmingham. Dibu Martínez, com um autogolo, reduziu para o Luton, 18.º classificado.

Mais cedo, refira-se, o Everton, com Chermiti nos últimos minutos (Beto não saiu do banco), triunfou em casa do West Ham, por 1-0: marcou Calvert Lewin.