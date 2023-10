Diogo Jota dedicou o golo que marcou frente ao Nottingham Forest, para fazer 1-0, a Luis Díaz, cujos pais foram raptados no sábado – a mãe já foi resgatada.

O avançado português do Liverpool abriu o marcador aos 31 minutos, correu para o banco de suplentes e exibiu a camisola número 7 do colega de equipa, que já foi jogador do FC Porto.

Díaz, refira-se, não é opção para o jogo desta tarde.