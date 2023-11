O Shakhtar venceu, esta sexta-feira, o clássico frente ao Dínamo de Kiev (1-0) e subiu ao terceiro lugar da Liga ucraniana.



No jogo disputado na capital da Ucrânia, Zubkov anotou o golo do triunfo do adversário do FC Porto na fase de grupos da Champions aos 53 minutos.



Com esta vitória, o Shakhtar Donetsk chegou aos 24 pontos e está a dois do líder Kryvbas, mas com menos um jogo disputado. Por seu turno, o Dínamo Kiev é sétimo classificado, com 16 jogos e dois jogos por acertar no calendário.



Lembre-se que o Shakhtar tem visita marcada ao Dragão no dia 13 de dezembro, na última jornada do grupo H da Liga dos Campeões.