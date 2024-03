Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, foi chamado à seleção do Canadá, que vai defrontar Trinidade e Tobago, na Liga das Nações da CONCACAF, no dia 23 de março.

O médio dos dragões é, assim, um dos 23 jogadores convocados por Mauro Biello e vai tentar ajudar a equipa canadiana a garantir a última vaga disponível na próxima edição da Copa América.

O Canadá vai apresentar uma equipa muito jovem: 22 dos 23 jogadores chamados têm menos de 30 anos.

A decisive match against 🇹🇹 awaits!



Here are the 23 players who will wear the crest in our upcoming Copa América Play-In match.#CANMNT pic.twitter.com/5gW1pN29HQ