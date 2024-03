Fernando Gomes, o ainda administrador financeiro do FC Porto, confirmou esta quarta-feira que a empresa com a qual a SAD portista está a trabalhar num acordo para revolucionar as receitas do Estádio do Dragão é a Legends.

Esta é, de resto, a primeira vez o FC Porto o faz publicamente, sendo que até aqui, em todas as comunicações à CMVM, por exemplo, o nome da empresa internacional não é referida: Fernando Gomes apenas o tinha referido em entrevistas dadas no final do ano de 2023 a O Jogo e ao Jornal de Notícias.

«Estamos em vésperas de fechar, após dois anos e meio ou três anos de negociações, com um grande grupo financeiro como é a Legends, que pertence grupo Sixth Street, que vai dar ao Estádio do Dragão uma dimensão completamente diferente», referiu.

«Há ainda muitas coisas a discutir, mas já nada inviabiliza este projeto. É uma empresa que nos Estados Unidos tem uma longuíssima experiência de tratar este tipo de situações, que já fechou também acordos com o Real Madrid e o Barcelona e que vai dar-nos dimensão internacional na exploração do Estádio do Dragão.»

A esse propósito, Fernando Gomes adiantou que o FC Porto vai ter de, por obrigação contratual, renovar toda a zona VIP do Estádio do Dragão. Embora não o tenha dito, tudo leva a crer que a SAD portista terá de recorrer a financiamento para o fazer.

«Este acordo vai implicar uma remodelação total desta zona VIP do FC Porto e que está incluída no contrato com estes nossos parceiros», adiantou,

«Em junho vão entrar entre 60 e 70 milhões, nós estimamos que sejam 65 milhões, que vão permitir que esta zona do estádio seja remodelada, como é uma das nossas obrigações no acordo com eles, e consequentemente que as receitas e os capitais próprios melhorem.»