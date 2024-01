O FC Porto não fez ainda qualquer pagamento ao Gil Vicente em relação ao acordo de compra de Fran Navarro, tendo, segundo apurou o Maisfutebol, entrado em incumprimento dos prazos estabelecidos entre os dois clubes.

No mercado de transferências do verão passado, os dragões, recorde-se, ganharam a corrida interna ao Sp. Braga e acertaram a chegada em definitivo do avançado espanhol por 7 milhões de euros. Assinou contrato até junho de 2028.

Pouco aproveitado por Sérgio Conceição na primeira volta desta temporada, o goleador acabou emprestado esta semana aos gregos do Olympiakos até junho deste ano, com opção de compra de 7,5 milhões de euros.

O nosso jornal entrou em contato com o FC Porto e o Gil Vicente para confirmar e obter mais detalhes da situação. O primeiro não prestou qualquer declaração. O segundo, por sua vez, preferiu dizer que não comenta publicamente informações de contratos confidenciais.

Fran Navarro, de 25 anos, fez somente dez jogos oficiais de dragão ao peito e anotou um golo.