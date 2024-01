Sérgio Conceição fez três alterações no onze inicial para o dérbi da Invicta, diante do Boavista, na 16.ª jornada da Liga, esta sexta-feira (20h45).

Com Pepe disponível, o treinador do FC Porto relegou Zé Pedro para o banco e colocou o capitão dos dragões a titular no Bessa. Por outro lado, Alan Varela, que cumpre castigo por acumulação de amarelos, dá a vez a Marko Grujic, enquanto a vaga de Mehdi Taremi, que está ao serviço do Irão, é ocupada por Evanilson. O avançado brasileiro volta ao onze e vai fazer dupla no ataque com Toni Martínez, novamente titular.

Nota ainda para o banco do FC Porto: Samuel Portugal é o guarda-redes escolhido, em vez de Cláudio Ramos, habitual segunda opção dos dragões. Nico González também está de volta.

Acompanhe o Boavista-FC Porto AO VIVO

Por seu turno, Ricardo Paiva promove quatro alterações. Titulares em Barcelos, Chidozie e Bruno Onyemaechi estão a preparar o CAN com as seleções, enquanto Agra está lesionado e Vukotic fica no banco. Começam de início Sasso, Filipe Ferreira, Seba Pérez e Makouta.

ONZES INICIAIS

BOAVISTA: João Gonçalves; Pedro Malheiro, Sasso, Abascal e Filipe Ferreira; Seba Pérez, Makouta e Reisinho, Bruno Lourenço, Tiago Morais e Bozenik.

Suplentes do Boavista: Tomé; Luís Santos, Joel Silva, Ibrahima, Masa, Vukotic, Berna, Martim Tavares e Jeriel De Santis.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Eustáquio, Grujic, André Franco, Pepê, Evanilson e Toni Martínez.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal; Zé Pedro, João Mendes, Bernardo Folha, Nico González, Francisco Conceição, Galeno, Iván Jaime e Namaso.