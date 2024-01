Tiago Morais foi o escolhido pelos adeptos do Boavista como jogador de dezembro. Na antecâmara do dérbi da Invicta, com o FC Porto, o avançado garantiu que o «momento menos positivo da equipa» não diminui a motivação para enfrentar os dragões.

«Sabemos que vamos ter pela frente um jogo complicado, mas estamos a trabalhar bem esta semana e sentimo-nos preparados. Este clube exige que se dê sempre o máximo», disse o internacional Sub-21 por Portugal.

Aos 20 anos, Tiago Morais é já uma peça fundamental na estratégia axadrezada. Em 13 jogos para a Liga somou cinco golos, o último assinado aquando do empate caseiro com o Vitória de Guimarães, a 16 de dezembro. O bom arranque de temporada do avançado valeu igual distinção interna para os meses de agosto e setembro.

«Esperemos que o mês de janeiro seja mais positivo. Queríamos ter mais pontos no campeonato e vamos fazer por isso. Sinto-me bem, a evoluir a cada dia que passa, e voltei mais forte do empréstimo da última época [ao Leixões], mas o mais importante será sempre a equipa», disse.

Questionado pelos jornalistas sobre o mercado e a situação salarial no clube, Tiago Morais remeteu essas questões para quem de direito, garantindo que está focado apenas no trabalho a fazer dentro de campo.

«A situação já foi regularizada, mas não temos de nos focar nisso agora. Nem antes, nem agora. Temos de nos focar no campo», argumentou.

E quanto a Petit? Há que olhar para o futuro, sublinha o avançado: «É sempre difícil quando sai um treinador, ainda por cima um homem da casa. Agradecemos o que fez por nós. Agora confiamos no mister Ricardo Paiva».

O Boavista recebe na noite desta sexta-feira o FC Porto, pelas 20h45, em encontro da 16.ª jornada da Liga. Os axadrezados não poderão contar com Salvador Agra, afastado nas próximas semanas por problemas musculares. numa perna. O avançado junta-se a César, Luís Pires, Vincent Sasso, Júlio Dabó e Luís Santos no boletim clínico. Além disso, fora das contas estão Chidozie e Onyemaechi, ao serviço da Nigéria, que prepara a participação na CAN.