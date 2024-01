Francisco Conceição deu os primeiros passos na formação na Academia do Sporting, mas garante que é portista desde que se lembra, por ter crescido «a ouvir falar no FC Porto», o clube onde o pai jogou que todos em casa eram adeptos.

«Com 12 ou 13 anos tive de me mudar para a Academia, como todos os miúdos a partir de uma certa idade, e vivi sozinho em Alcochete durante dois ou três anos. Tinha muitos amigos, acabámos por criar amizades que ficam, mas foi um período difícil numa idade em que sentimos falta da família. Ainda era uma criança e necessitava mais da minha família, por isso tive alguma dificuldade em adaptar-me. Depois desse tempo, o Sporting queria que eu continuasse, mas achei que a falta da família pesava muito na minha balança», começou por dizer o internacional sub-21 português em entrevista à revista Dragões.

«Nunca o demonstrei no clube rival, mas claro que tive sempre as raízes portistas presentes em mim. Sabia que estava a defender o Sporting, o meu clube na altura, mas não deixei de ser portista por causa disso. Era o meu trabalho e tinha de defender o meu clube até à morte», completou.

Em 2017, Conceição mudou-se para o FC Porto e confessa que sentiu «uma alegria diferente a jogar futebol», por estar perto da família. «Poder representar o clube de que gosto, o que ouvi falar enquanto crescia... Teve muita influência no meu futebol, trouxe-me felicidade, permitiu-me viver o momento, as coisas encaminharam-se e fui queimando etapas.»

Apesar de ser treinado pelo pai, Francisco Conceição garantiu que os papéis não se misturam assim que entram no Olival. «Ele mete a máscara de treinador e não há cá outros papéis. Eu, como jogador, encaro-o como um treinador e conseguimos muito bem distinguir os papéis.»

«Acho que como treinador é dos melhores do mundo, senão mesmo o melhor do mundo. Sei o quanto ele trabalha, sei a qualidade que tem e sei que como ele não existe mais nenhum», vincou.

A aventura no Ajax: «Não gostei de muitas coisas»

Na temporada passada, Conceição mudou-se para Amesterdão, mas a aventura no Ajax não correu como esperava e daí ter regressado à Invicta esta época, embora tivesse «propostas do estrangeiro». O jovem de 21 anos criticou a postura do clube neerlandês.

«Fui com os meus avós e com a minha namorada, que também me acompanhou muitas vezes. Foi difícil, não tanto por sentir falta da minha família, porque tive sempre os meus avós e namorada presentes, mas por sentir que não foram corretos comigo em muitos momentos. Mas faz parte da aprendizagem e saí mais forte de toda esta situação. Acho que foi uma aprendizagem e não posso dizer que foi mau, porque aprendi mesmo muita coisa. Se agora me sinto muito confiante e feliz muito se deve a essa passagem e à consciência que passei a ter de muitas coisas», sublinhou.

«Sendo campeão nacional tendo podido jogar no clube do meu coração e ganho títulos, achei que o melhor para a minha evolução fosse ir para fora e continuar a minha evolução no estrangeiro para poder atingir o nível que acho que vou chegar. Fui para o Ajax achando que ia ter minutos e que as coisas iam correr bem, muito por culpa do que as pessoas do Ajax me transmitiram, mas não gostei de muitas coisas que se passaram lá. Por isso, decidi que o melhor era voltar para onde me sinto verdadeiramente feliz», acrescentou.

O jovem extremo destacou ainda que está «muito diferente» como pessoa e jogador, além de ter estabelecido comparações entre campeonatos.

«O futebol português é mais competitivo, acho que as equipas são mais bem organizadas e trabalhadas do que no holandês. Lá dependem muito da qualidade dos jogadores, há muito mais espaço para jogar e não se vê o mesmo do que aqui. Cá as equipas são muito bem trabalhadas, se não estivermos ao melhor nível acabamos pode perder pontos e lá na Holanda não é bem assim», concluiu.