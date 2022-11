O guarda-redes do FC Porto, Francisco Meixedo, foi operado ao joelho esquerdo e já recebeu alta hospitalar, informaram os dragões esta quarta-feira.

O jogador de 21 anos foi sujeito a uma cirurgia de sutura do menisco do joelho esquerdo que «decorreu dentro do esperado» na Ordem de São Francisco.

Recorde-se que Meixedo, que na presente temporada soma nove jogos pelo FC Porto B, estava convocado para a seleção nacional de sub-21, mas foi dispensado do estágio no Algarve devido a esta lesão.