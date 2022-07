Gabriel Veron foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do FC Porto e até teve direito a uma cerimónia no Estádio do Dragão. O avançado brasileiro diz que já se sente «em casa».

«Estou a sentir-me muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. O estádio é top. Quero entrar em campo e mostrar o que sei», afirmou em conferência de imprensa.

O jogador de 19 anos acredita que fez uma «ótima escolha», já que, considera, «o FC Porto é o maior clube de Portugal».

«Quando ouvi a proposta do FC Porto não quis ouvir mais nenhuma», contou ainda.

Veron deixa o Palmeiras, onde trabalhou com o português Abel Ferreira e com quem já conversou sobre o futuro técnico, Sérgio Conceição, que segundo Pinto da Costa «avalizou» esta contratação.

«Espero um campeonato muito forte e difícil. Falou bem do mister [Sérgio Conceição]. Disse-me que ia encontrar um treinador excelente, que é um ídolo também para ele», disse.

«O Abel deixou bem claro de que ele [Sérgio Conceição] era bem mais exigente do que o próprio Abel. Quando alguém é exigente é porque quer o teu bem, assim como Abel queria para mim. Isso vai ajudar-me dentro de campo, mas também fora dele», notou.

Veron destacou ainda os «excelentes jogadores» do plantel portista. «Sei que vou aprender mais do que ensinar, porque sou novo, mas estou aqui para trabalhar todos os dias», concluiu.

Gabriel Veron assinou por cinco épocas com o FC Porto e vai vestir a camisola n.º 7.