Na apresentação do novo reforço, Gabriel Veron, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, garantiu que está em sintonia com Sérgio Conceição no que toca a reforços.

«Este [jogador] tem o aval e o desejo do treinador em tê-lo nas suas fileiras. Ele agora tem de provar que estamos certos. Estou confiante de que acertámos mais uma vez», começou por dizer numa conferência de imprensa organizada no Estádio do Dragão.

«Estamos a montar um plantel com as vontades do nosso treinador, não fazia sentido contratar um jogador que ele [Sérgio Conceição] não tivesse avalizado e não gostasse de ter no plantel», vincou.

Quanto ao processo de negociação com o Palmeiras por Veron, o líder azul e branco reconheceu algumas dificuldades, mas destacou o papel exemplar do clube brasileiro.

«Nunca é fácil nenhuma negociação com jogadores que têm um valor considerado alto pelos seus clubes. Mas foram negociações com grande lisura, com grande franqueza, cumprindo sempre a palavra dada, o que facilita que as coisas se concretizem. Estamos muito felizes por ter conseguido trazer este jogador. Deixar uma palavra de saudação ao Palmeiras pela forma correta e elegante como sempre lidou connosco e desejar as maiores felicidades ao Gabriel», destacou.

Pinto da Costa realçou que dirige «o clube de dentro para fora e não de fora para dentro» e reforçou a importância do técnico na política de contratações.

«Os reforços chegam porque o treinador entende serem necessários e porque estão ao nosso alcance. Não vou estar a criar expectativas [aos adeptos]», notou.

O líder portista afirmou ainda que a saída de Francisco Conceição para o Ajax, por cinco milhões de euros, «é um assunto encerrado». Pinto da Costa também não confirmou a iminente saída de Marchesín para o Almería, pois garante só falar de «coisas concretas».