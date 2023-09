Pedro Tiba, jogador do Gil Vicente, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota com o FC Porto.

«Saímos bastante frustrados porque fizemos um bom jogo. O FC Porto obrigou a defender mais do que gostaríamos, mas a jogar no Estádio do Dragão, foi normal. Tivemos oportunidades, mas perdemos e saímos claramente frustrados.

Acho que merecíamos um ponto. A justiça no futebol vale o que vale. Obrigámos o FC Porto a segurar o resultado junto à bandeirola de canto nos descontos, isso diz muito sobre o que foi a exibição do Gil Vicente.»