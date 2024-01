O FC Porto recusou esta semana uma proposta do Basileia por Wendel Silva. O Maisfutebol apurou que o emblema suíço buscava a transferência em definitivo do jovem avançado agora em janeiro.

Goleador da II Liga com o FC Porto B, tendo anotado 11 golos em 13 jogos, o jogador brasileiro teve a saída travada porque, a pedido de Sérgio Conceição, começou a treinar com a equipa principal.

A promoção do avançado de 23 anos aconteceu, entre outros motivos internos, pela ausência de Taremi, que está com a seleção do Irão na Taça Asiática, e o empréstimo de Fran Navarro para os gregos do Olympiakos.

Formado no Flamengo e com passagens por Sp. Covilhã e Leixões, Wendel Silva pertence ao FC Porto desde 2022.