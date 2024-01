O FC Porto empatou com o Boavista (1-1) no dérbi da Invicta e o final do jogo foi marcado por um momento de tensão entre o plantel e os adeptos.

Após o apito final, jogadores e equipa técnica dos dragões dirigiram-se para a bancada norte do Estádio do Bessa, onde estavam os adeptos portistas e entre os poucos aplausos ouviram-se sobretudo assobios. Seguiram-se cânticos de «Palhaços, joguem à bola» vindos da bancada, com a equipa do FC Porto a ficar alguns momentos no relvado antes de desmobilizar.

À saída para o túnel, os jogadores continuaram a ser contestados por um coro de assobios.

Com o empate no dérbi, o FC Porto fica a cinco pontos do líder Sporting, que esta noite goleou o Estoril (5-1). A equipa de Sérgio Conceição está a um ponto do Benfica, que este sábado joga em Arouca, e pode ser ainda apanhada no 3.º lugar pelo Sp. Braga, caso os arsenalistas vençam também este sábado o rival Vitória de Guimarães.