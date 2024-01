Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, após o empate (1-1) na visita ao Boavista, na 16.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Foi um jogo típico de campeonato português: disputado, competitivo, uma equipa a defender com as armas que tinha e outra a tentar fazer golos e a não conseguir.

«[O que faltou ao FC Porto?] Faltou mais um golo. O golo é o mais importante no futebol. Não sofrer e fazer golos.

«[Faltou jogadores com mais critério na primeira hora para transportar a bola para a frente? Sentiu necessidade de estar à frente dos jogadores quando os adeptos assobiaram no final?] Sou treinador do grupo, da equipa de futebol, estou com os jogadores. Se faltou alguma cosia para chegarmos à vitória? Faltou meter a bola dentro da baliza. Estou sempre com os jogadores, os adeptos manifestarem-se assim, é normal num clube como o nosso. Apoiaram do primeiro ao último minuto e manifestaram-se da forma que entenderam.

«[Ficou aborrecido com o golo sofrido de bola parada. O que falhou?] O treinador. Sou eu que os treino.»