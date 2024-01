Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, após o empate (1-1) na visita ao Boavista, na 16.ª jornada da Liga:

«[Que peso pode ter a desvantagem de cinco pontos para o líder quase no fecho da primeira volta?] A margem de erro fica menor, temos de olhar em frente. Não quero dar exemplos de outros anos mas já tive sete pontos de vantagem e não fui campeão, já estive com menos sete e fui. Se toda a gente fizer um bocadinho mais todos os dias, com certeza no final não vamos estar tão infelizes como hoje.»