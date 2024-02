O FC Porto apresentou, esta sexta-feira, o projeto inclusivo INZONE, no Estádio do Dragão, que é destinado a pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial, e que arranca no sábado no jogo com o Estrela da Amadora.

O INZONE visa possibilitar a pessoas com perturbação do espetro do autismo, disfunção do processamento sensorial, défice intelectual e doença de saúde mental, assistir a jogos, acompanhados por especialistas.

«Temos a obrigação de pensar em todos e, em especial, nos que não são como nós e têm dificuldades. Temos de respeitar todos e todos são para nós iguais», disse na apresentação do projeto o presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

A INZONE integra três espaços transitáveis e multidirecionais, que têm como propósito facilitar a participação ocupacional das pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial, com o objetivo final de integração na bancada.

Este é um projeto em parceria com a Escola de Saúde do Politécnico do Porto e, de acordo com o FC Porto, «será um excelente exemplo de como o futebol deve ser um promotor de inclusão, cumprindo assim o desígnio de não deixar que o futebol fique fora do alcance de ninguém».