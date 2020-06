Depois de recordar nas redes sociais um poker seu de 2014, ao serviço do México, Layún viu Casillas brincar com o feito do seu ex-companheiro de equipa no FC Porto.

«Nesse dia enganaste-te» pode ler-se na resposta do antigo internacional espanhol. Em tom de brincadeira, o mexicano respondeu à troca de galhardetes: «Tenho saudades tuas, rabugento!»

Os quatro golos marcados pelo ex-porto datam de 14 se setembro de 2014, num jogo do torneio de abertura do Campeonato mexicano entre o América e o Santos Laguna (4-1).