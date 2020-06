O avançado cabo-verdiano Zé Luís está fora das contas no plantel do FC Porto para a deslocação a Paços de Ferreira, para o duelo ante os castores, a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

«Está praticamente recuperado, mas à parte da equipa, no início da próxima semana já contamos a 100 por cento», afirmou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sobre o jogador de 29 anos, que evoluíra para treino condicionado no sábado.

Zé Luís sofrera, antes do dérbi com o Boavista, da ronda 28, uma mialgia na face posterior da coxa esquerda. Recorde-se que o internacional por Cabo Verde fez, na primeira volta, no Estádio do Dragão, um golaço aos pacenses, de pontapé de bicicleta.

Sobre outra das ausências da equipa, o japonês Shoya Nakajima, Conceição insistiu que não fala sobre a situação do jogador. «Já falei sobre isso, é um assunto que faz parte do que eu falei, da direção, não vou voltar a repetir a mesma coisa.»

Além de Zé Luís e Nakajima, Marcano continua em tratamento e é baixa certa na equipa.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 21h15 de segunda-feira, no Estádio Capital do Móvel. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.