O FC Porto confirma a detenção de dois funcionários do clube no âmbito da investigação aos incidentes da Assembleia Geral de 13 de novembro e afirma em comunicado que, embora «não sendo visado», vai continuar a colaborar com as autoridades.

As diligências efetuadas nesta quarta-feira no âmbito da chamada Operação Pretoriano levaram a 12 detenções, entre elas o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira. Um dos dois funcionários do clube detidos, que o clube confirma terem estado presentes na reunião magna, será Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos.

No comunicado, o FC Porto anuncia ainda que se resultarem mais factos da investigação «agirá em conformidade, tal como agiu em relação a três sócios que foram condenados a penas de suspensão entre seis meses e um ano na sequência dos acontecimentos dessa noite».