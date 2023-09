O FC Porto detalhou este sábado as lesões contraídas por Iván Marcano e Evanilson.

De acordo com a nota oficial dos dragões, o central espanhol, que foi substituído aos oito minutos do jogo com o Estrela da Amadora, sofreu «uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e será operado oportunamente». Esta lesão, refira-se, vai forçar a paragem de Marcano durante vários meses.

Já Evanilson, que também teve de sair na primeira parte da partida na Reboleira, está a contas com uma entorse no joelho esquerdo e realizou tratamento este sábado, assim como Gabriel Veron e Danny Namaso, os outros nomes que figuram no boletim clínico portista.

Os restantes jogadores do FC Porto treinaram normalmente esta manhã, tendo em vista o jogo com o Shakhtar Donetsk, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para a próxima terça-feira.

Os azuis e brancos voltam ao trabalho no domingo, às 18h00.