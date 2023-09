Iván Marcano foi eleito o defesa do mês na Liga, anunciou esta quarta-feira o organismo.



O espanhol marcou dois golos em três jogos do FC Porto na competição, ambos no período de descontos e que resultaram em triunfos portistas. O central recebeu 37,30 por cento das preferências e superou a concorrência do «boavisteiro» Pedro Malheiro (15,08 por cento) e do «sportinguista» Diomande (10,32 por cento).



Recorde-se que na última terça-feira, Bruno Varela já tinha sido distinguido com o prémio de guarda-redes do mês de agosto.