Lenda do Liverpool, Jamie Carragher faz 44 anos esta sexta-feira e o clube inglês deu-lhe os parabéns nas redes sociais.

O antigo defesa-central respondeu e pediu uma prenda… nada discreta.

O Luis Díaz seria um presente de aniversário lindo, se conseguirem fechar isso antes do dia acabar», escreveu Carragher.

Recorde-se que, tal como o Maisfutebol avançou, Luis Díaz está na iminência de trocar o FC Porto pelo Liverpool, num negócio que pode chegar aos 60 milhões de euros.

Luis Diaz would be a lovely birthday present if you can get it done before the days out 🤞🏻❤️