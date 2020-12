Fábio Silva deixou o FC Porto no mercado de verão, mas não esqueceu os companheiros nos dragões e gostaria de ver um deles juntar-se ao Wolverhampton.

O jovem português foi questionado, num quiz publicado no programa de jogo dos Wolves, sobre que jogador veria a mudar-se para a Premier League, e afirmou: «O Jesús Corona, o meu amigo do FC Porto. Seria bom vê-lo na Premier League, é muito bom jogador e gosto muito de jogar com ele.»

«Seria bom para a competição e ele sair-se-ia bem aqui», acrescentou Fábio Silva.

Desafiado a dizer um momento da carreira que gostaria de reviver, Fábio Silva afirmou: «O meu primeiro golo pelo FC Porto no Estádio do Dragão, frente ao Famalicão.»