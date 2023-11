João Mário, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Eleven na DAZN, após a vitória na receção ao Antuérpia (2-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, sabíamos das dificuldades que nos criaram no jogo anterior, tínhamos de nos preparar bem e fizemos isso. Tentámos impor o nosso jogo desde o início e conseguimos a vitória, que era o mais importante.

[Derrota do Barcelona dá vontade de chegar ao primeiro lugar?] Focamo-nos no que podemos controlar: os nossos jogos. Temos feito o nosso percurso, conseguimos mais uma vitória e queremos ganhar todas as competições em que entramos. Apesar de termos um rival como o Barcelona, queremos ficar no primeiro lugar do grupo. É esse o objetivo.

[Alguns assobios dos adeptos e dificuldade da equipa mesmo com mais um] Temos de nos abstrair disso e focar no que o mister nos diz para fazer, no nosso jogo e fazer as nossas oportunidades de golo. Apesar disso, tivemos sempre o jogo controlado e no final fizemos o golo da tranquilidade, que foi importante.

[Festa para o Pepe?] Vamos ver. Mas temos de preparar já o próximo jogo [risos].»