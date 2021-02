Depois de vários anos a partilhar o balneário com Ronaldo, no Real Madrid e na Seleção, Pepe vai defrontar o amigo «Cris» nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O central assume que esse duelo será especial, mas, dentro do espirito competitivo habitual, prefere focar-se na oportunidade de contribuir para um triunfo inédito do FC Porto sobre a Juventus.

«O que é que eu espero? Eu espero a vitória. Mas sabemos que vai ser muito difícil. A Juventus tem grandíssimos jogadores, tem o melhor do mundo, que é o Cristiano. O trabalho não vai ser nada fácil, mas vamos tentar fazer o nosso trabalho, vamos ser fiéis ao que o treinador pede sempre», começou por dizer Pepe, em entrevista à UEFA.

«O duelo com o Cristiano será especial. Nunca joguei contra ele [ndr. desde que foram colegas]. Treinei muitas vezes contra ele. Vai ser especial. Mas acima de tudo será um jogo entre Porto e Juventus. Penso que o Porto nunca ganhou à Juventus, espero que seja a primeira vez», acrescentou.

Triplo vencedor da Liga dos Campeões, Pepe falou ainda da sensação de jogar na principal competição de clubes.

«É um palco que é muito bom para os jogadores que se querem mostrar. Os clubes também sabem a importância de marcar o seu território na Europa, e por isso é uma competição que dá muita responsabilidade aos jogadores, que também sabem a importância para as suas carreiras. É maravilhoso ouvir o hino da Champions e defrontar equipas como a Juventus», afirmou.

Questionado sobre a primeira coisa em que pensava quando se falava na Liga dos Campeões, pepe respondeu que era «ganhá-la». «É um momento único. É o máximo a nível de clubes. Quando ganhamos uma Champions, sabemos a importância de ganhar uma competição tão importante. É para a vida. É para contar aos filhos e aos netos.»