Kelvin, que atualmente joga no Japão, assinalou nas redes sociais o momento em que marcou o golo no clássico diante do Benfica, já em tempo de descontos, em 2012/13.

Numa mensagem no Instagram, o jogador brasileiro recordou o episódio de há 10 anos, que confirmou a reviravolta naquele campeonato e encaminhou o FC Porto para o título de campeão.

«O que estava a fazer há 10 anos? Eu estava a viver um dos momentos mais emocionantes da minha vida», escreveu.

FC Porto-Benfica de Kelvin foi há dez anos: lembra-se de quem o jogou?

«Sou grato a Deus por tudo o que sempre me proporcionou, grato ao FC Porto pela oportunidade de fazer parte desta história. O meu coração será sempre azul e branco em Portugal», acrescentou.