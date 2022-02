O futebolista espanhol do FC Porto, Toni Martínez, é um dos quatro candidatos a jogador da semana na Liga Europa, na sequência dos jogos da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da competição, realizados na quinta-feira.

O avançado fez os dois golos da vitória dos azuis e brancos na receção à Lazio, por 2-1, no Estádio do Dragão.

Além de Martínez, os outros candidatos são Berat Djimsiti, Alfredo Morelos e Guido Rodríguez.

Djimsiti marcou os dois golos da vitória da Atalanta na receção ao Olympiakos (2-1), Alfredo Morelos marcou um dos golos e fez uma assistência no triunfo do Rangers na Alemanha, ante o Borussia Dortmund (2-4), ao passo que Guido Rodríguez apontou um dos golos do êxito do Betis na deslocação ao Zenit (2-3).