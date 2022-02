Sérgio Conceição acredita que a Lazio «vai entrar forte» na partida com o FC Porto, esta quinta-feira, e assumiu que os lances de bola parada são um ponte forte da equipa de Maurizio Sarri, tal como demonstraram no golo marcado no jogo da primeira mão.

«Normalmente somos fortes na bola parada. Por norma nos cantos, mas em todos os momentos da bola parada, como livres laterais, são rápidos, tentam surpreender o adversário e aqui no Dragão fomos surpreendidos, apesar de estamos alertados para isso, pois vamos ao pormenor. A Lazio vai entrar forte, com certeza a querer no mínimo empatar a eliminatória, estamos à espera disso. Mas nós, da mesma forma, vamos procurar fazer golos e ganhar», disse na conferência de imprensa de antevisão no Olival.

«A forma da Lazio entrar não vai ser diferente caso a eliminatória estivesse empatada ou nós em desvantagem. A qualidade da equipa está lá, Vi 'n' jogos da Lazio, contra candidatos a título em Itália ou na Europa e nunca mudou a sua forma de estar, embora com diferentes estratégias, mas a identidade estava lá.»

O treinador dos azuis e brancos frisou ainda que a postura da equipa «não tem que mudar», apesar do resultado favorável por 2-1, alcançado na última quinta-feira diante da formação italiana.

«Temos de ir à procura de fazer golos e ganhar o jogo. Uma coisa é a atitude dos jogadores e outra é a postura da equipa, faz parte da estratégia de jogo. Ninguém pode pressionar no nosso último terço durante 90 minutos, é impossível. Vai haver momentos em que estamos mais baixos e outros mais altos, temos de perceber, quando ganharmos a bola, o que fazer e que espaços explorar, pressionar mais alto e perceber o que não correu bem na primeira parte. Olhar para os diferentes momentos do jogo e não só para um ou outro, se pressionar mais alto ou estar mais expectante», observou.

Conceição garantiu também que «a preparação do jogo não foi diferente em nada».

O FC Porto defronta esta quinta-feira a Lazio, em Roma, numa partida da segunda mão do paly-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões que pode acompanhar aqui AO MINUTO.