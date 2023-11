O Fluminense bateu no sábado o Boca Juniors, na final da Taça Libertadores, e houve alguém no balneário do FC Porto que ficou a dever uma aposta a um colega.

Mais concretamente, Alan Varela a Evanilson. O médio argentino chegou aos dragões este verão, precisamente proveniente do Boca, enquanto o avançado brasileiro formou-se e iniciou a carreira profissional no Flu.

«Se consegui acompanhar o jogo? Claro, claro. Até falei com o Alan Varela e disse que o Fluminense ia ganhar 1-0. Houve uma aposta, mas ele não quis pagar», revelou Evanilson, em declarações à TNT Sports, após a vitória frente ao Antuérpia.

«Disse que o golo ia ser do Cano ou do John Kenedy, marcaram os dois. Fico muito feliz pelo Fluminense, fico muito feliz pelos meus antigos colegas, quero dar os parabéns a todos e dizer que fiquei muito feliz com esta conquista», acrescentou o futebolista de 24 anos, que acredita numa vitória do Flu no Mundial de Clubes.