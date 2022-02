Mehdi Taremi e Evanilson têm tido mais minutos na frente de ataque do FC Porto esta temporada, mas Toni Martínez não considera que parte atrás dos companheiros de posição.

«Não diria que trabalho na sombra, aqui não há momentos para relaxar. Temos treinos fortes, no máximo, está provado que o mister dá sempre oportunidades como demonstrou no último jogo com a Lazio. Temos de trabalhar para dar uma boa resposta», disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Lazio, negando ter problemas de adaptação ao clube azul e branco.

«É a minha segunda época, já joguei mais e menos, o meu trabalho é trabalhar muito e estar disponível para dar resposta quando temos oportunidades, como fazem os meus colegas de posição e eu quando tenho oportunidades», acrescentou.

O FC Porto viaja esta tarde para Roma e vai tentar defender a vantagem conseguida no Dragão (2-1), na quinta-feira, às 17h45.