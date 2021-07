Após um período de férias, Pepe e Sérgio Oliveira apresentaram-se no Olival e integraram os trabalhos de pré-temporada do FC Porto.



O capitão dos dragões confessou que a sensação de voltar «é muito boa» e salientou o espírito «do ganhar» que há dentro do plantel.



«A sensação de poder voltar após estes dois meses é muito boa, de estar com os companheiros, com o treinador, com as pessoas que trabalham no Olival e de voltar a sentir esse espírito que há aqui dentro do ganhar», referiu, aos meios do clube.



Por sua vez, o médio garantiu que não haverá problemas em alcançar os mesmos níveis físicos dos restantes colegas que já estão a trabalhar desde o inicío do mês.



«Apanhámos o comboio já a meio, mas como acabámos a época mais tarde, não haverá problema em apanhá-lo. Mas penso que o descanso foi merecido e importante para agora atacarmos a época na máxima força», destacou.



Lembre-se que os dois jogadores dos azuis e brancos estiveram ao serviço da seleção nacional no Euro 2020 e tiveram, por isso, autorização para se apresentarem mais tarde que os restantes companheiros.