O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar a participação do Conselho de Arbitragem contra Sérgio Conceição.

Na causa da participação estiveram, tal como o Maisfutebol noticiou, declarações do treinador do FC Porto antes do jogo com o Rio Ave no passado fim de semana. «Vai haver momentos de grande dificuldade até ao fim da época. Deixo um apelo à unidade. É preciso estar atento a este final de campeonato. E depois, dentro daquilo que é o nosso trabalho, dentro de 90, 95 ou 100 minutos, dar o melhor», afirmou então Sérgio Conceição.

O Conselho de Arbitragem entendeu haver matéria para a atuação do do Conselho de Disciplina, mas o órgão presidido José Manuel Meirim teve outro entendimento e decidiu-se pelo arquivamento da participação.

Recorde-se que já esta quarta-feira o CD decidiu instaurar um processo disciplinar a Pinto da Costa, na sequência de declarações proferidas pelo presidente do FC Porto numa entrevista ao Porto Canal.