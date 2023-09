Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz frente ao FC Porto:

«Porque é que fizemos a roda naquele espaço tão perto das bancadas? Quisemos estar perto dos nossos adeptos, que fizeram tantos quilómetros e com tanto sacrifício para nos apoiar. Com a paixão e o grande espírito que eles têm. Fomos fazer a roda para a zona deles, embora tenham chovido uns objetos em cima de nós.

Na semana passada, na Amadora, passou um isqueiro mesmo ao lado da minha cabeça, hoje um isqueiro acertou num colaborador nosso, do departamento de análise. A semana passada o isqueiro caiu mesmo ao meu lado, eu olhei para trás e atrás de mim estava um polícia que olhou para o adepto e sorriu para ele. Se eu pegasse no isqueiro e o devolvesse, se calhar apanhava seis meses.

Mas enfim, podem-nos atirar com tudo, que nós temos um escudo, que é escudo da ligação aos adeptos, do compromisso, do trabalho e da grande vontade de ganhar este campeonato.»