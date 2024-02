Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 2-0 frente ao Estrela da Amadora, da 22.ª jornada da Liga:



«Não atenua nada, os pontos perdidos estão perdidos. O jogo de hoje foi dentro do que estamos habituados. Fizemos um jogo consistente. Esta é uma equipa jovem que tinha de ter paciência porque o Estrela ia estar organizado defensivamente num bloco baixo. Estivemos um bocadinho melhor do que no jogo com o Arouca no momento em que perdemos a bola. Fomos mais competentes nas transições ataque-defesa. Fomos capazes de desequilibrar por fora e algumas vezes por dentro contra uma equipa que se instalou à frente da sua área. Podia pensar-se em algum nervosismo, mas a equipa deu uma resposta com caráter e eu gostei. Foi um resultado justo, mas poderíamos ter feito mais um ou outro golo. É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, mas não é isso que vai motivar mais para o jogo com o Arsenal.»



[Foi importante marcar a abrir a segunda parte]: «É sempre importante entrar bem no jogo seja na primeira ou segunda parte e materializar a produção ofensiva. A ganhar 2-0, geri e muita gente pensa que foi por termos um jogo importante na quarta-feira, mas este também era importante. O Francisco teve um problema no último treino e o Galeno tinha uma ou outra questão. Geri o jogo em função da condição física dos atletas. Não estava a pensar no Arsenal, mas na condição física deles.»