Sem Estrelinha nem sofrimento, mas com competência, o FC Porto reencontrou-se com as vitórias na Liga. O Dragão lambeu as feridas da derrota duríssima em Arouca frente ao Estrela da Amadora (2-0) e encurtou provisoriamente a distância para Benfica e Sporting.



Os portistas recuperaram as boas sensações numa noite marcada pela estreia de Otávio e pela lesão (aparentemente grave) de Zaidu. O central ex-Famalicão fez dupla com Pepe no eixo defensivo enquanto o internacional nigeriano saltou para a titularidade face aos castigos de Fábio Cardoso e Wendell.



O conjunto azul e branco entrou decidido a resolver rapidamente o encontro e logo aos seis minutos, Evanilson obrigou Bruno Brígido a defesa apertada. Em cima do minuto 20, foi a vez de Nico González desperdiçar de cabeça após passe de João Mário.



Apesar da circulação lenta e muitas vezes à procura dos corredores laterais, o FC Porto criou um par de oportunidades e não permitiu saídas ao Estrela. De resto, o conjunto de Sérgio Vieira não abdicou de sair a jogar desde a sua área mesmo perante a pressão (não raras vezes) asfixiante do ponente.



Depois de mais um cabeceamento longe do alvo de Evanilson, o emblema Tricolor ensaiou a primeira chegada com perigo à baliza de Diogo Costa à passagem da meia hora. André Luiz driblou Otávio e escapou para a área até surgir Zaidu, qual bombeiro, a cortar. O nigeriano acabou por lesionar-se e deixar o relvado de maca – entrou Jorgie Sánchez.



Soados os primeiros sinais de alerta, o FC Porto voltou à carga e lá acabou por desbloquear o jogo e furar a organização do Estrela. Jogada pela direita (foi uma constante, sobretudo na primeira parte) entre Francisco e João Mário com o lateral a cruzar para a finalização simples de Galeno (36m). A vantagem portista por pouco não se esfumou volvidos dois minutos, valendo Diogo Costa a travar o cabeceamento de Ronaldo.



O 2-0 poderia ter surgido antes do intervalo não fosse Francisco Conceição ter acertado em Brígido num lance em que apareceu só na área depois de uma recuperação da equipa azul e branca em zona adiantada. Não marcou o internacional sub-21 português, marcou João Mário, com um pontapé de fora da área, no arranque da segunda parte.



Foi, no fundo, João Mário quem indicou o caminho para a vitória com um golo e uma assistência. Pouco depois, Conceição retirou Francisco e Galeno da partida, quiçá a pensar no embate com o Arsenal, da próxima quarta-feira, da Liga dos Campeões.



Com o triunfo no bolso, ficou a impressão de que a equipa portista optou mais por gerir o jogo até final perante um Estrela que não voltou a causar perigo como havia feito na reta final da primeira parte.



Em suma, o FC Porto venceu justamente com competência e sem sobressaltos ao contrário do que sucedeu em ocasiões anteriores no Dragão esta época.