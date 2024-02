Figura: João Mário



Boas decisões, passes e cruzamentos criteriosos, envolvimento pelo corredor central e direito, enfim, o internacional português mostrou-se em todas as vertentes ofensivas. O lateral aliou tudo isso a uma exibição quase irrepreensível defensiva (pouco se viu Léo Jabá). Acima de tudo, João Mário esteve envolvido nos dois golos do FC Porto: assistiu Galeno para o 1-0 e assinou ele próprio o 2-0. Um jogo de mão cheia, no fundo.





Momento do jogo: João Mário tranquiliza o Dragão, minuto 56



Depois de terminar a primeira parte na frente do marcador, o FC Porto resolveu a partida no arranque da segunda. Na sequência de um bom envolvimento coletivo, Galeno descobriu João Mário em terrenos interiores. O lateral não se fez rogado, encheu o pé e rematou cruzado com a bola a só parar no fundo da baliza do Estrela da Amadora. Game over.



Outros destaques:



Otávio: não foi uma estreia confiante, segura e com impacto. No primeiro jogo oficial pelo FC Porto, o defesa ex-Famalicão teve algumas falhas (uma delas comprometedora corrigida por Zaidu), errou um par de abordagens, mas compensou na qualidade que ofereceu na saída de bola. Pareceu mais confortável com o decorrer do jogo. A boa notícia é que Otávio tem 21 anos e margem para crescer.



Galeno: o luso-brasileiro não esteve inspirado, definiu algumas vezes mal e não teve espaço para colocar em prática a velocidade que possui. Ainda assim, o extremo teve o mérito de estar no sítio certo à hora certa para desbloquear uma partida que estava a começar a tornar-se difícil para os portistas e ainda assistiu João Mário para o 2-0. Não foi constante, mas apareceu quando a equipa mais precisava.



André Luiz: rápido, o brasileiro deu (e muito) que fazer à defesa do FC Porto. O avançado mostrou cedo ao que vinha com um pontapé de fora da área e foi o principal municiador das jogadas ofensivas do Estrela no Dragão. André Luiz ficou perto de ser feliz não fosse a intervenção decisiva de Zaidu. Sai do jogo com nota mais do que positiva.



Zaidu: regressado após a participação na CAN, o lateral-esquerdo saltou para a titularidade em virtude do castigo de Wendell, mas lesionou-se aos 30 minutos. O internacional nigeriano conseguiu um corte decisivo perante André Luiz embora tenha, muito provavelmente, sofrido uma lesão grave. Zaidu deixou o relvado de maca e sob aplausos do Dragão. Uma infelicidade tremenda.