Na véspera do jogo contra o Arouca, da 14.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição frisou que não é um «estímulo» para o FC Porto a quebra do Benfica, eliminado da Taça da Liga antes do Natal.



«Não, não é um estímulo. Não procuramos estímulos nos adversários, mas sim no nosso trabalho. Estamos focados na nossa equipa. Faltam muitos pontos para disputar, há muito campeonato pela frente e sabemos que a nossa margem de erro é menor em relação a quem está à nossa frente. Temos de trabalhar da mesma forma, focados e concentrados e ir à procura de ganhar amanhã», referiu, em conferencia de imprensa.



O técnico dos campeões nacionais aproveitou para deixar elogios à equipa de Armando Evangelista, 10.ª classificada da Liga.



«O Arouca está num bom momento. Penso que é o melhor período do Armando no Arouca. Tem cinco vitórias seguidas e fora de casa só perdeu por uma vez. É uma equipa com bons jogadores e que sabe o que fazer em todos os momentos do jogo, isso é uma vantagem. Os jogadores estão bem treinados, sabem o que fazer sem bola e quando a têm, são pragmáticos, ligam bem o jogo. Temos de estar atentos e de olhar para o nosso principal objetivo que é ir atrás do primeiro lugar e fazer de tudo para ganhar o jogo», disse.



Com as devidas distâncias, há pontos de contacto entre o que Sérgio Conceição tem feito no FC Porto, com menos recursos que os outros, e o trabalho de Armando Evangelista em Arouca?



«O Armando tem feito um trabalho muito interessante, cresceu como treiandor assim como eu. A cada dia que passa ficamos mais fortes, faz parte da nossa evolução. São contextos diferentes, mas não é fácil treinar... principalmente pela região onde está inserido. Mesmo para os jogadores [o Arouca] não é muito convidativo e nesse sentido, a estrutura e o presidente do Arouca têm feito um trabalho muito interessante. Chegam sempre jovens de qualidade ao clube e formam grupos interessantes. É um clube do interior, não é muito apelativo, o que torna tudo mais difícil. Mas estão a fazer um excelente trabalho. Gosto bastante da equipa do Arouca e espero muitas dificuldades. Sinceramente, tenho a vida mais facilitada por tudo o que significa representar um clube como o FC Porto», respondeu



O FC Porto-Arouca, da 14.ª jornada da Liga, joga-se às 21h15, desta quarta-feira.