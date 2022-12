O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, da 14.ª jornada da Liga e, confrontado sobre a hipótese de reforçar o plantel no mercado de inverno, afastou essa possibilidade.

«Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho à disposição», começou por dizer, antes de dar a opinião sobre esta janela de transferências.

«Em relação ao mercado, normalmente não comento. Já me manifestei muitas vezes sobre o mercado desta altura e o que representa para as equipas, nomeadamente aquelas que não têm o poderio financeiro de outros tubarões que podem aqui ou acolá ajustar os seus plantéis em função das necessidades da equipa», acrescentou.

Conceição destacou ainda que os dragões não têm capacidade financeira para contratar um jogador que encaixe de imediato no plantel.

«Da minha experiência no FC Porto, se tivermos de inserir um jogador, tem de ser um que não deixe dúvidas e que venha acrescentar. Uma coisa é uma lesão ou outra, ou uma necessidade urgente, pensarmos que tem de se reforçar nesse sentido, se não não vale a pena. O contexto FC Porto, com uma exigência enorme, a nossa capacidade de ir buscar alguém que teoricamente não deixe dúvidas… não há essa capacidade. No mercado nacional, um jogador que possa vir para aqui, quando começa a sentir o que é o FC Porto e a estar mais preparado para a nossa exigência diária, está a acabar o campeonato e não vale a pena. Não sei se, com isto, dei a entender alguma coisa ou não. Mas é o meu sentimento, porque já tivemos experiências que não correram tão bem», frisou.



Sérgio Conceição recusou ainda responder se seria possível, tendo em conta a sua experiência, conciliar o papel de treinador com o de selecionador. «A única curiosidade é que amanhã vão jogar duas equipas que estão em todas as provas nacionais. É a única curiosidade interessante para o jogo de amanhã», atirou.



O FC Porto recebe o Arouca esta quarta-feira, às 21h15, no Dragão.