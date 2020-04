O treinador do FC Porto Sérgio Conceição, esteve à conversa com Fabio Cannavaro, antigo colega de equipa no Parma, através das redes sociais.



Além de ter falado de Pepe, o italiano lembrou os elogios que Casillas fez ao técnico português.



«A sério? Ele falou bem de mim? (risos) Já são três anos juntos. Pepe? Bem, a verdade é que, quando falamos destes jogadores mais experientes, a relação treinador-jogador é fantástica. Eles percebem a nossa forma de trabalhar e o que dizemos. Não sou um treinador fácil. Eles sabem que trato da mesma forma um jovem de 17 anos ou um com 37. Mas estes dois têm uma grande experiência, ganharam coisas fabulosa», destacou o treinador dos dragões.



Logo de seguida, Conceição questionou Fabio Cannavaro acerca da sua ideia como treinador e acabou por falar também da que impôs no FC Porto.



«Revejo-me em tudo o que disseste, Fabio. Exigência, intensidade e permitir pouco ao adversário. Não os deixar ter o controlo. E quando temos a bola, olhar para a baliza adversária. No FC Porto, encontrei o máximo de profissionalismo de todo o staff, e isso é decisivo para um clube grande como este. O treinador tem de acrescentar o seu caráter, mentalidade e ideia de jogo», acrescentou.



Conceição alertou para a diferença de culturas que há num plantel, lembrando a evolução de Militão (Real Madrid), de Felipe ou de Herrera (Atlético de Madrid). Cannavaro interrompeu-0 e questionou-o acerca de Danilo.



«O Danilo é o nosso capitão. É um grande jogador, fisicamente é um animal e é um bom rapaz», elogiou.