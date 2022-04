Mehdi Taremi marcou um penálti e desperdiçou outro na vitória do FC Porto em Guimarães. Momentos antes da segunda grande penalidade, o iraniano esteve a conversar com Sérgio Conceição e o técnico aproveitou a conferência prévia ao jogo com o Portimonese para esclarecer o que aconteceu.



«Sobre os penáltis do Taremi não há nada a dizer. Foi daqueles fins de semana em que não existiram dúvidas. Em relação às minhas palavras com o Taremi...não sei se não fui claro. Ouvi comentários a dizer que destabilizei o jogador. O jogador veio ao banco e estava com dúvidas se rematava para a esquerda ou para a direita. Quando um jogador tem dúvidas na marcação de um penálti, normalmente corre mal. Não ando aqui há dois dias», começou por explicar.



«O Fábio pensou que eu o estava a chamar por uma outra situação. Era o Mehdi quem tinha de marcar, estava definido que era ele. O Fábio era o segundo marcador. O Mehdi não marca, marca o Fábio. O Fábio estava a pensar que eu pensava que ele estava a forçar para marcar o penálti e não era nada disso. São situações de jogo, do grupo de trabalho com o treinador. Não há confusão nenhuma.O Mehdi falhou e falhou o FC Porto. O Mehdi marcou e deu três pontos ao FC Porto», acrescentou.



O treinador dos azuis e brancos foi questionado sobre a forma como abordou o iraniano e afirmou que essa é a sua forma «apaixonada» de viver o futebol.



«Conversa intensa? Claro. Tal como quero intensidade no jogo. Viver o futebol dessa forma é fantástico. Quem não está dentro do jogo não entende esses momentos. O Taremi partilhou algo ao banco e nesse momento chamei-o para perceber o que se passava. Quando ele partilhou comigo que tinha dúvidas... Algo estava mal. Não pode haver dúvidas em relação ao trabalho de cada um. Se há dúvidas algo está mal. Não quero dúvidas», reforçou.



Esse penálti falhado por Taremi em Guimarães foi o primeiro que este desperdiçou desde que chegou a Portugal em 2019/20.