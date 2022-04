Faltam três mil bilhetes para o FC Porto-Portimonense, da 30.ª jornada da Liga, ter lotação esgotada. Ainda assim, Sérgio Conceição não acredita que a enchente no Dragão no sábado, esteja relacionada com a fase final do campeonato ou com o facto de haver dérbi de Lisboa no dia seguinte, partida que pode ser decisiva na luta pelo título.



«É um prazer, uma honra grande e cria um estado de espírito fantástico quando temos estádio cheio. Acredito que nesta época seja normal e natural. Não é por haver uma maior ou menor crença na equipa ou por se estar a aproximar o fim do campeonato. Os adeptos estão sempre com a equipa a mil por cento. Se o estádio estiver cheio, será uma alegria grande porque queremos partilhar com os nossos adeptos o nosso sentimento e dar-lhes o que mais querem: a vitória. Não é por ser um jogo importante, mas pela época que vivemos: há férias escolares, alguns imigrantes, deve ser por aí e não tanto por ser uma jornada decisiva, pois são todas», disse, na conferência de imprensa de antevisão.



Os dragões não sofreram golos na Liga nas últimas quatro rondas. Apesar do melhor registo da temporada, o técnico azul e branco admitiu estar alerta.



«É o momento em que estou alerta, desconfiado e preocupado. Os quatro jogos já passaram. É importante manter essa registo. Quando se tem sucesso ou se está num momento bom a nível profissional surge a tendência para cair nas tais cantigas. Pode ser um erro fatal. Cada vez que fazemos as coisas bem na organização defensiva e no processo ofensivo, temos de andar no limite durante a semana para continuarmos a fazer bem. Uma distração pode ser perigosa. Vai ser uma luta até final», avisou.



Sérgio Conceição recusou ainda a ideia de que a equipa, que estabeleceu um novo recorde de invencibilidade no campeonato (57), tenha alcançado a perfeição.



«Se tivéssemos atingido a perfeição, teríamos feito mais três ou quatro golos no último jogo e não teríamos permitido dois ou três remates do Vitória. A perfeição é muito difícil no futebol. Cada vez mais as equipas estão bem preparados, há qualidade nos plantéis e as equipas técnicas trabalham cada vez melhor. Encontramos sempre dificuldades diferentes em todos os adversários que colocam a descoberto algumas situações menos positivas. Cabe-nos provocar, trabalhar e andar em cima das coisas boas que fazemos, mas trabalhar alguns aspetos que não correm tão bem. Queremos continuar num bom nível para que os adversários não se superiorizem», concluiu.



O FC Porto-Portimonense, da 30.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h30 deste sábado, no Dragão.