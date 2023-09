Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente, numa partida da sexta jornada da Liga:



«Depois do jogo contra o Shakhtar na Alemanha, era importante ganhar até porque o próximo jogo é na Luz contra um adversário direto. Entrámos bem no jogo, muitíssimo bem e a fazer o que foi pedido. Com o decorrer da primeira parte cometemos um ou outro erro individual.



Olhando para a equipa inicial, faltava maturidade e experiência dentro do jogo. E isso é muito importante. Tínhamos o Taremi e o Galeno que jogam mais vezes. Mas quem jogou, jogou por mérito e porque trabalha bem. Iniciámos a segunda parte à procura de dar a volta contra um adversário muito competente a defender e a sair com perigo para o ataque. O Gil criou-nos algumas dificuldades na parte final onde decidi partir o jogo com as substituições. Fomos felizes.



[Saída do Alan Varela]: «Estava com dificuldades físicas ao intervalo. Queria mais critério e velocidade na circulação na nossa primeira e segunda fases. Baixei o Iván Jaime e dei mais peso ao ataque com a entrada do Fran.



O Jaime tem de aparecer mais em zonas de finalização, é um jogador que tem golo. Naquela altura era preciso alguém que visse o jogo de frente, no fundo, e que tivesse outro critério. Decidi abrir o jogo pelos corredores porque não estávamos a conseguir entrar por dentro. Por isso, na parte final, troquei o Gonçalo e o Chico de lado e meti o Toni. Fomos felizes num esquema tático que também faz parte do nosso trabalho semanal. Nem tudo estava mal antes do Shakhtar nem tudo está bem agora. Há trabalho a fazer, tenho de ser sincero. Temos gente que precisa desse trabalho diário para melhorarmos nos diferentes momentos do jogo.»