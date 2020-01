Sérgio Conceição decretou que a «crise» provocada com a segunda derrota diante do Sp. Braga, na final da Taça da Liga, «está ultrapassada» e garante que a equipa «trabalhou bem» esta semana para poder ir ganhar ao «historicamente» difícil Estádio do Bonfim.

«O jogo verdadeiramente difícil, em termos emocionais, era o jogo em casa com o Gil Vicente, como puderam verificar isso na primeira parte. Houve ali sinais de alguma intranquilidade, que são normais, depois de tudo o que aconteceu, com a não conquista da Taça da Liga. Faz parte do futebol e da vida dos clubes nos momentos mais difíceis. Mais isso está completamente ultrapassado. Trabalhámos este dias, depois do jogo com o Gil, bem, para nos apresentarmos amanhã num campo difícil, para ganhar o jogo», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador, a seguir à Taça da Liga, queixou-se de «falta de união no clube», um assunto que promete abordar mais tarde. «Não há clube nenhum que consiga ganhar sem união, sem responsabilidade coletiva. Estou a falar desde o roupeiro ou desde o tratador de relva, até ao nosso grande presidente. Isso faz parte. O blindar o balneário… gosto de trabalhar no Olival dessa forma. Estarmos muito focados no nosso trabalho diário. A partir daí, não há mais grande coisa a acrescentar», destacou agora.

O FC Porto prepara-se para defrontar o Vitória, em Setúbal, uma deslocação historicamente difícil para a equipa do Dragão, apesar de não perder ali há muitos anos. «Não é há 37 anos a vencer, houve alguns empates pelo meio, de qualquer forma são deslocações historicamente difíceis, não há um jogo de competições nacionais que seja fácil hoje em dia. Nós tentamos ultrapassar essas dificuldades na preparação do jogo que é aquilo que fizemos sempre. Este não fugiu à regra», referiu.

O Vitória já jogou no Dragão sob o comando de Julio Velázquez, mas Conceição espera uma equipa processos mais sólidos neste segundo embate. «A mudança de reinador coincidiu com o primeiro jogo que fizemos no Dragão contra o Vitória, ainda com pouco tempo de trabalho. Agora com mais tempo de trabalho, é uma equipa bem mais consistente. O Vitória sofria e sofre poucos golos, mas também conseguiu dar, na organização ofensiva, momentos importantes numa dinâmica que também permite ao Vitória fazer golos. É uma equipa que está bem melhor, estamos atentos a isso, mas mais importante é olhar para a nossa equipa e para o que podemos fazer para ultrapassar este obstáculo», destacou ainda.