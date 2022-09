Após a vitória do FC Porto contra o Desportivo de Chaves (3-0), Sérgio Conceição não fez o rescaldo do encontro como é habitual. O técnico azul e branco não compareceu na sala de imprensa do Dragão e Vítor Baía, vice-presidente do clube, ocupou o seu lugar.



O dirigente fez uma curta declaração, sem direito a questões, na qual defendeu Mehdi Taremi.



«Cabe-me defender os nossos jogadores e neste caso, defender o Taremi. Queremos que olhem para o Taremi de forma isenta, honesta e que protejam o futebol e os jogadores», começou por dizer.



«Pretendemos esclarecer dualidades de critério e apelamos à Comissão de Arbitragem para que possa explicar estes temas relacionados com a questão do Taremi, mas, acima de tudo, explicar a dualidade de critérios em lances dentro da área. Estamos todos um pouco apreensivos, não sabemos bem... lances que achamos que não podem ser penálti e são assinalados. E o contrário. Falta que expliquem de forma incisiva e pedagógica o porquê de tomarem certas decisões. Isto também é um alerta», acrescentou ainda.



Vítor Baía terminou a intervenção considerando que Taremi «tem sido muito maltratado», algo que dixa o FC Porto «triste e indignado».



De resto, o internacional iraniano foi a figura do encontro dos dragões contra os flavienses ao fazer um golo e uma assistência.