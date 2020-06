Na véspera do dérbi frente ao Boavista, Sérgio Conceição defendeu que a falta de eficácia do FC Porto não é culpa exclusiva dos avançados.



«Temos de perceber a dinâmica da equipa. O trabalho do avançado é atrair e segurar. Criar espaço para que outro companheiro faça golo é tão interessante como ele próprio fazer golo. O trabalho dos avançados não é só fazer golos. Por exemplo, pedimos aos defesas que num esquema tático façam golos. Os avançados fazem a primeira linha de pressão, são os primeiros defesas. O guarda-redes é o primeiro a construir e tem de ser cada vez melhor. O futebol é coletivo. Quando sofremos um golo, é porque a equipa não foi eficaz defensivamente», argumentou, em conversa com os jornalistas.



O treinador dos dragões admitiu «não ter a menor dúvida» de que é fundamental não ser ultrapassado pelo Benfica, visto que «não há tanto tempo para recuperar os pontos perdidos» e recusou abordar os últimos quatro encontros da Liga, no qual a sua equipa só venceu um.



«O que passou, passou. Agora é olhar para o jogo com o Boavista e para o momento. E o nosso momento é amanhã com o Boavista», referiu.



O último jogo dos azuis e brancos, na Vila das Aves, ficou marcado pelo penálti falhado por Zé Luís. Esse tema foi abordado na conferência de imprensa prévia à receção aos axadrezados e Conceição recuou aos tempos em que ainda jogava.



«Grandes penalidades? Temos de ter mais a favor. Temos de criar mais situações dentro da área. Se falharmos um, temos de ter dois para marcar. Se falharmos dois, temos de ter três para marcar. Temos de criar 15 ou 20 situações para marcar. Estamos focados no nosso trabalho», disse.



«Ando há muitos anos no futebol. Já fui jogador e dei um jeito naquilo. Às vezes era fraquinho (risos). Tudo é trabalhado ao pormenor e está definido. Os jogadores sabem o que têm de fazer. Depois, dentro do campo, se um estava definido marcar e outro sente-se confiante e pega na bola... Se lhe tirar a bola há um conflito, no bom sentido, que não vale a pena. O Zé bateu e a equipa do FC Porto falhou o penálti», concluiu.



O FC Porto-Boavista joga-se esta terça-feira, véspera de São João, às 21h15.