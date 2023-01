O FC Porto tem o quarto melhor registo a jogar fora de casa da Liga: quatro vitórias, três empates e uma derrota. As saídas do Dragão são motivo de preocupação para Sérgio Conceição, que já falou com o plantel sobre as dificuldades fora de portas.

«Ainda antes do treino tive uma pequena conversa com os jogadores e frisei isso. Quatro dos próximos três jogos são fora. Qual a explicação? A essência do jogo é sempre a mesma: 11 contra 11, mais a equipa de arbitragem e um retângulo com duas balizas. É verdade que pode haver uma atmosfera diferente com os adeptos, mas se somos e queremos um espírito muito competitibo aqui dentro, temos de encarar os jogos fora como sempre fizemos. Alguma ineficácia a nível ofensivo fora, em casa temos sido mais eficazes. Houve um jogo que talvez, não tivesse gostado tanto que foi contra o Santa Clara. Nos outros, acho que estivemos bem, mesmo em Vila do Conde que perdemos. É uma conversa que temos tido internamente e trabalhado. Olhamos para a evolução da equipa e temos de dar uma resposta positiva amanhã», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O tema marcou a conversa do técnico com os jornalistas, na véspera da visita a Guimarães. O Casa Pia serviu de exemplo? Conceição diz que não.



«Não tem de servir como exemplo. Os jogos servem para a equipa evoluir e aprender com algumas coisas que fez ou que não fez. Temos de trabalhar em cima de aspetos em que temos de melhorar como equipa. A semana de trabalho foi boa como foram as outras. Queremos passar o que somos aqui diariamente. O trabalho diário é muito importante. Olhando para o jogo com o Casa Pia, claramente merecíamos ter vencido. Se tivermos essa atitude e aquele brilho no olhar amanhã, as coisas vão acabar por correr bem com maior ou menor dificuldade. São três pontos decisivos», defendeu.



O treinador portista garantiu ainda que a equipa não está mais pressionada por estar no terceiro lugar e a cinco pontos da liderança. «Estamos habituados aos jogos com pressão e às dificuldades que temos de ultrapassar. Defendemos as cores de um clube no qual essa pressão existe sempre. Se não houver pressão, eu faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo e pensar que um resultado que não seja a vitória é positivo para nós. Estamos atrás de duas equipas queremos acabar o campeonato em primeiro.»



O FC Porto vai a Guimarães depois de duas goleadas no Dragão contra Arouca e Famalicão. Conceição usou a palestra de Pepe aos capitães das outras equipas do clube e concordou com o que este disse.



«O que o Pepe queria dizer, e nesse sentido também lido mal com a vitória, é que pode existir algum relaxamento depois de uma vitória. É o momento em que temos de estar mais alerta. Se ganharmos os jogos, é preciso dar continuidade. É nos melhores momentos que nos distraímos um bocadinho e perdemos pontos que podem custar o campeonato. Temos tido algumas faltas de atenção que não são normais, sobretudo nos jogos fora», atirou.



O FC Porto joga em Guimarães frente ao Vitória, este sábado, às 20h30.