A 17.ª jornada, que marca o fim da primeira volta da Liga, vai promover o reencontro entre Sérgio Conceição e Moreno. Os dois trabalharam juntos no Vitória aquando da passagem do técnico portista por Guimarães.



Na véspera da visita ao D. Afonso Henriques, o treinador do FC Porto admitiu que se revê no estado de espírito competitivo no seu antigo jogador.



«O Moreno foi meu jogador. Em algumas coisas, eu aprecio o Moreno como aprecio alguns jogadores que apanhei já com experiência como é o caso do Pepe. São extremamente competitivos. O Moreno era um jogador importante no balneário, muito sério na forma de trabalhar e competitivo. Quando digo competitivo, era competitivo até com ele próprio. Revejo-me nesse estado de espírito. A nível de treinador conheço-o pelo que está a fazer este ano, mas não tenho conhecimento profundo do que é como treinador. Sei que está a dar os passos certos porque vejo trabalho na equipa», referiu, em conferência de imprensa.



Moreno sucedeu, recorde-se, a Pepa no comando técnico do Vitória arranque da temporada. Desde então, o treinador de 41 anos leva 11 vitórias em 26 jogos e tem a equipa no sexto lugar da Liga.



O Vitória-FC Porto está agendado para as 20h30, deste sábado.