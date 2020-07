O FC Porto está a três vitórias de conquistar o título de campeão nacional, com cinco jornadas por disputar, fruto dos seis pontos de vantagem sobre o Benfica, a quem ganha também no confronto direto. Contudo, a margem não é vista por Sérgio Conceição como um garante e, por isso, diz que quem der o troféu já como certo para os portistas tem o objetivo de distrair atenções.

«Se calhar o objetivo de quem diz isso é distrair. Nós temos de focar no trabalho e nas tarefas, para que o coletivo seja forte. Coletivamente vamos ser mais fortes, é o objetivo. Obviamente há as estratégias que temos, mas no futebol, o que funciona para um grupo pode não funcionar para outro. Há estratégias para mexer com esse lado emocional, motivá-los ao máximo, dar tranquilidade para que possam exprimir-se ao mais alto nível», referiu Conceição, em conferência de imprensa, este sábado.

«Damos valor a tudo e estamos atentos, queremos que os jogadores, emocionalmente, estejam bem, para jogarem no máximo», rematou, dizendo que, até ao fim da I Liga, «há pontos a conquistar» e que «vai ser uma luta até ao fim». «Essa consciência e esse realismo da minha parte está presente diariamente na minha postura, no meu trabalho, no que o balneário pensa e sente, da mesma forma que eu», afirmou.

O FC Porto-Belenenses joga-se a partir das 21h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.